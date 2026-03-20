Şehit ailelerinden bayram ziyareti

Bursa'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Bayramın manevi atmosferinde gerçekleştirilen ziyarette, vatan uğruna can veren şehitler dualarla anıldı.

Şehitlikte bir araya gelen aileler, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehit yakınları hem bayramlaştı hem de aziz şehitlerini unutmadıklarını bir kez daha gösterdi.

Ziyaret boyunca şehit kabirleri çiçeklerle süslenirken, aileler çocukları ve yakınlarıyla birlikte şehitlikte vakit geçirdi. Bayramın birlik, beraberlik ve vefa duygusunu yansıtan ziyaret, anlamlı görüntülere sahne oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı