Şehit aileleri ve STK'lar büyükşehrin projelerini gezdi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği ve şehit aileleri Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden olan 100.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği ve şehit aileleri Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden olan 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nu gezdiler.

Hizmetler hakkında bilgiler alan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şehit aileleri, yapılan çalışmaların Malatya adına gurur verici olduğunu ifade ettiler. Faaliyete geçen projeler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden STK temsilcileri, hizmetlerin Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ettiler.

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Alpaslan yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ın davetlisi olarak yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla geldik. Hizmetleri yerinde gördük. Sayın Başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sosyal belediyeciliği Malatya'mızda ciddi anlamda hissettirmiş. Sosyal tesislerimizi, parklarımızı gezdik. Hakikaten çok güzel çalışmalar. Bizler de üyelerimizle birlikte, Malatya halkıyla istişare ederek hizmetleri anlatacağız. Selahattin Gürkan Başkanımızın aktif çalıştığını görüyoruz, tanık oluyoruz. Çalışmaların durmadan devam ettiğini de yerinde tespit etmiş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yerel seçimlerden sonra da kendisiyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Gençlik Kolları Başkanı Ayşen Barut ise deprem bölgesindeki hizmetlerin gurur verici olduğunu belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni ziyaret ettik. Benim babam da kayısı işiyle uğraşıyor. Ben de kayısı işlerinin içinde doğup büyümüş birisi olarak, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin bizleri gururlandırdığını söyleyebilirim. İnşallah ticaret açısından da güzel şeyler olur. Deprem bölgesinde böyle güzel bir projenin olması da ayrıca gurur verici. İnşallah güzel sonuçlar elde edilir. Derneğimizdeki gençlerimize bu güzel projelerden bahsedeceğiz. Hayırlara vesile olması duasıyla. Tesislerimizi Malatya'mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a saygılarımızı arz ederiz" şeklinde konuştu.

Malatya'nın her bölgesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çalışmaları olduğunu söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz, "Bizim gezdiğimiz yerler, Belediyemizin hizmetlerinin onda biri kadardır. Malatya'nın her yerinde Başkanımızın hizmetlerini görüyoruz. Yüzüncü Yıl Parkı, beton santralleri, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gibi saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetler var. Sayın Başkanımızın Allah işini rast getirsin. Başkanımıza Allah sağlıklı ömürler versin" diye konuştu. - MALATYA