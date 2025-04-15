Şehit aileleri ve gazilerle gönül bağlarını güçlendiriyorlar

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu'daki şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu'daki şehit aileleri ve gazilerle Ergenekon Mahallesindeki bir işletmede bir araya geldi.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, toplantı sırasında derneğin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan özel bir yasa ile kurulan ve kamu yararına çalışan, şehit aileleri ve gazilere yönelik tek resmi dernek olan Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin geçmişten bugüne yürüttüğü misyonun altını çizdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Başkan Kıyışkan yaptığı konuşmasında, "Bu özel buluşmada hem özlemle andığımız aziz şehitlerimizin emanetlerine, hem de kahraman gazilerimize gönülden bir selam verdik. Aynı sofrada oturduk, aynı duygularda buluştuk. Gözlerdeki yaş, yüreklerdeki vefa, dillerdeki dua ile bir kez daha anladık ki; biz büyük bir aileyiz. Acılarımızı paylaşarak hafifletiyor, hatıralarımızı birlikte yaşatıyoruz. Bu dernek, yalnızca bir çatı kuruluş değildir; aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatıralarına duyulan saygının, kahraman gazilerimizin onurlu mücadelesinin yaşayan sembolüdür. Bizler, onların hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak ve devletimizle halkımız arasındaki bu güçlü gönül köprüsünü korumakla yükümlüyüz. Bizler, aziz şehitlerimizin geride bıraktığı her emaneti kendi ailemiz gibi görüyor, gazilerimizi ise bu milletin yaşayan kahramanları olarak bağrımıza basıyoruz. İnanıyoruz ki, onların fedakarlıklarıyla kurulan bu vatanı ancak bu bilinçle yaşatabiliriz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatmak, mücadelelerini unutturmamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Toplantıda ayrıca; şehit ailelerinin talepleri, gazilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi. Her bir görüş, dikkatle dinlenip not alınırken, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı. - MANİSA