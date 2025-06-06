Bursa'da Şehit Aileleri Bayramda Garnizon Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Bursa'da Şehit Aileleri Bayramda Garnizon Şehitliği'ni Ziyaret Etti
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Bursa'da bayramın ilk günü şehit aileleri, Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, sevdiklerinin kabirleri başında dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Gözyaşları içinde mezar taşlarını temizleyen ve çiçek bırakan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Bursa'da şehit aileleri, bayramın ilk günü Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bayram namazının ardından Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, sevdiklerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Mezar taşlarını temizleyen ve kabirlerine çiçek bırakan aileler, gözyaşlarını tutamadı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, aile üyeleri şehitlerin fotoğraflarını öptü. Sessizlik içinde yapılan ziyaretlerde, dualar vatan uğruna can veren tüm şehitler için edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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