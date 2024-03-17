Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi İftar ve Ziyaretlerde Bulundu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Şehit Aileleri ve Mehmetçiklerle beraber iftar açtı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu sonrası ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Dernek Başkanı Recep Akgül ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve başarı dileyen Vali Çiftçi, onlara her zaman için destek sözü verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ayrıca Palandöken Başöğretmen İlkokulu Müdür Yardımcısı Ercan Fil'in daveti üzerine, Şehitler Haftasında öğrenci bir araya gelerek şehit-gazi-vatan-millet-bayrak kavramları üzerine sohbet ederek, vatanın ne şartlarda, nelerden vazgeçilerek kazanılıp bizlere bırakıldığını ifade etmeye çalıştılar. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül "Misafirperverliklerinden dolayı Okul Müdürü Ahmet Engin, Müdür Yardımcısı Ercan Fil, öğretmen ve öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM