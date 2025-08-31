Şehit aileleri 30 Ağustos'u Pamukkale semalarında kutladı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şehit ailelerinin katılımı ile sıcak hava balonlarıyla etkinlik düzenlendi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin resmi sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. 100 şehit yakını sıcak hava balonlarıyla Pamukkale semalarına yükseldi ve gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

"100 şehit yakınımız Pamukkale semalarında bayrağımızı dalgalandırdı"

Yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Şehit ailelerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı göklerde kutladık. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 100 şehit yakınımız sıcak hava balonlarıyla Pamukkale semalarında bayrağımızı dalgalandırdı." - ANKARA