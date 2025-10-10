Haberler

Şehit Abdülhamit Bilgen için mevlid-i şerif okutuldu

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen İçin mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer katıldı. Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'da katılım sağladı. Suriye'nin Azez/Melkiye Askeri Üs bölgesinde havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in aziz hatırası için düzenlenen mevlid programı Bozüyük'te gerçekleştirildi. Programda, şehidin ruhuna dualar okundu; ailesi, yakınları, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, şehidin ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızın hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" dedi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
