Şehidinin adının verildiği okul öğrencilerinden şehide vefa

Şehit Jandarma Er Coşkun Çalı şehadetinin 14. yıl dönümünde isminin verildiği Yolçatı Şehit Coşkun Çalı İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından kabri başında anıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde bulunan Yolçatı Şehit Coşkun Çalı İlk ve Ortaokulu, okula isminin verildiği Şehit Jandarma Er Coşkun Çalı'nın şehadetinin 14. yıl dönümünde anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlikte, şehidin aziz hatırası saygı ve minnetle anıldı. Program kapsamında öğrenciler, şiirler okuyarak ve duygusal sunumlar gerçekleştirerek şehit Coşkun Çalı'nın vatan uğruna verdiği fedakarlığı bir kez daha hatırlattı. Etkinlik, hem öğrenciler hem de katılımcılar için duygusal anlara sahne oldu. Programa, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selim Karaca, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Aktaş ve şehidin ailesi katıldı.

Şehit Coşkun Çalı, 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü mevkiinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetmişti. Şehidin adı, Yolçatı Mahallesi'nde bulunan okula verilerek yaşatılmaya devam ediyor.

Şehitlerin öyküleri ve onlara özgü yazılan şiirlerin olduğu 'Bir Şehit, Bir Öykü, Bir Şiir' kitabının 3'üncü ciltin çıkacağını söyleyen AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, "4 yıl önce Türkiye'den 53 yazar ile bir araya gelerek 64 tane şehidimizin öyküsünü yazdık. Kitabımızda 24 farklı şehirden şehidimizin öyküsü var. Kitaplardan elde ettiğimiz tüm geliri de şehit aile derneklerine bağışladık. Kitabımız ilgi görünce bu defa ikinci cildimize hazırlandık. İkinci ciltte 40 yazar görev aldı ve 42 şehidimizin öyküsünü yazdık. Şehitlerimizin anne, baba, eşi, kardeşleri ve arkadaşlarından öykülerini dinliyor ve röportaj yapıyoruz. Ardından her bir şehidimize özgü şiir yazıyoruz. Kitap başlığının 'Bir Şehit, Bir Öykü, Bir Şiir' olmasının sebebi budur. Şu anda üçüncü cildimize başladık. Bu defa 52 yazar ile Türkiye'den 50 şehidimizin öyküsünü hazırladık. Kitabımız şu an matbaada yakında elimize geçecek. İkinci kitabımızda şehidimiz Coşkun Çalı'nın öyküsünü yazdık. Bu öyküyü Zeki Zümra Ak yazdı. Şehidimizin annesi ile uzun süre geldik, görüştük ve röportaj yaptık. Coşkun'u tanıyan arkadaşlarından bilgiler aldık ve öyküsünü hazırladık. Yüce milletimize, bu vatan ve bayrak uğruna şehadeti göz kırpmadan kabul eden gençlerimizin hayat hikayelerini toplumumuzla buluşturmayı hedefledik" diye konuştu. - BURSA