Şehidin vasiyeti olan cami ve yatılı hafızlık Kur'an kursu ibadete açıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olarak inşasına başlanılan cami ve yatılı hafızlık Kur'an kursu tamamlanarak ibadete açıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinde bulunmuştu. Şehit Eren Öztürk'ün kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin açıklanmasından sonra başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyeti sahiplenerek cami yapımı için harekete geçmişti.

3 yıl önce temeli atılan cami inşaatı ve külliye içinde bulunan 80 öğrenci kapasiteli yatılı hafızlık Kur'an kursu tamamlanarak Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün şehadetinin 4. yılında ibadete açıldı. Açılış öncesinde Ahlat Şehitliğinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün şehadetinin 4. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi. Buradaki programa katılan Bitlis Valisi Ömer Erol Karaömeroğlu, şehit aileleriyle bir araya gelerek dua etti.

Daha sonra yapımı tamamlan Şehit Eren Öztürk Camii ve Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışına katılan Vali Karaömeroğlu, burada bir konuşma yaptı. Vali Karaömeroğlu, bugün burada, yüce vatanımız için canını feda eden kahraman Şehidimiz Eren Öztürk'ün anısını yaşatmak, onun aziz hatırasına layık bir hizmette bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Açılışını yapmakta olduğumuz yatılı hafızlık Kur'an kursu ve caminin yapımında maddi manevi desteği olan tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyor, hayırlarının kabul ve makbul olmasını diliyorum. Bu hayırlı açılış vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kur'an bizim gönüllerimizin ilacı Cenab-ı Hakkın rahmet olarak gönderdiği ve rehber kıldığı ilahi bir mesajdır. Kur'an-ı Kerim, kendisine başvurduğumuz sürece önümüzü aydınlatır, hakkı batıldan ayırmayı öğretir, bizi rahmete, berekete ve esenliğe ulaştırır. Sevgili Peygamberimiz de Kur'an okuyan ve hükümlerini öğrenenlerin faziletine dikkat çekerek, 'Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir' buyurmuşlardır. Bu sebeplerle, açılışını gerçekleştireceğimiz Kur'an kursumuz ve camimiz, çocuklarımıza kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde öğrenme imkanı sunarak, onları bilgiyle donatmanın ötesinde ahlaki değerlerle yoğurmayı hedeflemektedir. Gençlerimiz, bu mekanlarda hem dini eğitim alacak, hem de ahlaki değerlerle donanacaklardır. Onlardan beklentimiz, güzel ahlaklarıyla toplumumuza örnek olmalarıdır. Çünkü gençlerimiz, bilgiyle mücehhez, ahlaki değerlere sahip bireyler olarak geleceğimizi şekillendireceklerdir. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde değerlendirmek, millet olarak birbirimize kenetlenmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, dualarımızı Şehidimiz Eren Öztürk'e, onun gibi fedakarlıkla hizmet veren tüm şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize adıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, bu kıymetli eserlerin inşasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, ibadete açılan bu güzel camide ve Kur'an kursunda, rızasına muvafık ameller ifa etmeye bizleri muvaffak kılmasını yüce Rabbimden diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Programda konuşan Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de, "Allah şehidimize rahmet eylesin. Bugün onun vasiyetini yerine getirmenin sevinci içerisindeyiz. Camimiz ve Kur'an Kursumuz çok mükemmel bir şekilde tamamlandı. Emeği geçen hocamızdan ve sebep olanlardan Allah razı olsun. Çok şükür şehidimizin vasiyeti yerde kalmadı" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık İşleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise "Bazı şeyler Allah'ın sevgili kullarına beyan olurmuş. Belli ki Eren kardeşimizde bu ulvi mertebe önceden beyan olunmuş. Hissetmiş, yaşamış ve Cenab-ı Hakka lütfetmiş. Ümit ediyoruz ki şehadet mertebesindedir. Allah'ın ebedi nimetlerine nail olmuştur. Sonrasını da unutmamış. 'Ben şehit olursam ardımdan bir cami ve Kur'an kursu yaptırın' vasiyetiyle de sadaka-i cariyenin en güzel örneğini tavsiye etmiş ve yaşamış" ifadelerini kullandı.

Şehit Eren Öztürk Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Cami İmamı Şerafettin Tanyeri ise Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün, şehit olmadan önce 2016 yılında kendisi ile yaptığı vasiyet yazışmalarını okudu. Tanyeri, daha sonra teşekkür konuşması yaparak, temelinden bitimine kadar Türkiye'nin dört bir yanından destek veren herkese şükran duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, Şehit Eren Öztürk Camii ve Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından cami ve Kur'an kursunu gezen Vali Karaömeroğlu, vasiyet üzerine inşa edilen cami ve Kur'an kursunun oldukça güzel yapıldığını söyledi.

Buradaki program, yemek ikramının ardından sona erdi. Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan şehit babası Kerem Öztürk ise şehit oğlunun vasiyetine sahip çıkan bütün hayırseverlere teşekkür ederek, "2019 yılında şehit olan yavrumuzun vasiyeti üzerine yapmış olduğumuz caminin açılışını yaptık. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alparslan, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, bazı kurum amirleri, din görevlileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS