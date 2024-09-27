Şehit Kardeşinin Adını Yaşatmak İçin Oğluna Yunus İsmini Verdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Hakan Kalkan, 2022 yılında şehit olan kardeşi Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan'ın ismini yeni doğan evladına verdi.

Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan Yunus Kalkan, 2021 yılında sözleşmeli olarak askerlik görevine başlamıştı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe - Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucunda 26 Nisan 2022 tarihinde Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan şehit olmuştu. 2022 yılında kardeşi şehit olan Hakan Kalkan, o yıl evli ve 2 kız çocuğuna sahipti. Kardeşinin asker olmayı çok istediğini söyleyen Kalkan'ın, kardeşinin şehadetinden 2 yıl sonra bir oğlu oldu. Şehit kardeşinin ismini yaşatmak isteyen ağabey, erkek evladına Yunus ismini verdi. Kardeşinin ismini herkese duyurmak isteyen ağabey Kalkan, şehit olan kardeşinin ölümünden 6 ay sonra evinin girişine 'Tüm şehitlerimiz gibi şehidimiz Yunus Kalkan'ın kanı yerde kalmayacak' yazılı pankart astı.

"Oğlumun ismini hiç düşünmeden şehit kardeşimin ismini yaşatmak istedim"

Yeni doğan evladına şehit olan kardeşinin ismini veren Hakan Kalkan, "Kardeşim sessiz, sakin ve çok cana yakındı. Asker olmayı çok seviyordu. Kardeşim Yunus, askerlik görevine 2021 yılında başlamıştı. 26 Nisan 2022 yılında Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonunda şehit olmuştu. Ben de o zamanlar evli ve 2 kız çocuğu sahibiydim. Sonra bir oğlum daha oldu. Oğlumun ismini verirken hiç düşünmeden ve aramadan şehit kardeşimin ismini yaşatmak istedim. Eşim de bu kararıma saygı duydu. Oğlum inşallah devletimize ve milletimize, kardeşim gibi hayırlı evlat olur. Kardeşim şehit olduktan 6 ay sonra pankart asma düşüncesi geldi. Kardeşimin ismini herkes bilsin diye büyük bir pankart yaptırdım. Pankartta, 'Tüm şehitlerimiz gibi şehidimiz Yunus Kalkan'ın kanı yerde kalmayacak' yazıyordu. Yoldan geçenler pankartı gördüğünde bir dua okumalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY