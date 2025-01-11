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Şehidin 24 yıllık hatırası ailesi tarafından odasında yaşatılıyor

Şehidin 24 yıllık hatırası ailesi tarafından odasında yaşatılıyor
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Hatay'da yaşayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesi, evlatlarının hatırasını oğullarının eşyalarının bulunduğu odada yaşatıyor.

Hatay'da yaşayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesi, evlatlarının hatırasını oğullarının eşyalarının bulunduğu odada yaşatıyor.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in (24) cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki mezarlık kompleksine defnedilmişti. Evlatlarının acısını ve üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşayan baba Ahmet Şenel ile anne Özgül Şenel, şehit olan Haydar Şenel için bir yıl önce oda yapmıştı. Evlatlarının odasını bozmayan çift odaya Şehit Şenel'in kişisel ve askeri eşyalarını yerleştirerek hatırasını yaşatıyor. Her odaya girdiklerinde oğullarıyla sohbet ettiklerini dile getiren Şenel çifti, oğullarını çok özlediklerini belirterek evlatlarının odasına geldiklerinde özlem giderdiklerini söyledi.

"Her bu odaya girdiğimizde kendisini hatırlıyoruz"

Evladının şehadetinden bir yıl önce odayı yaptıklarını ve odada kimsenin kalmadığını ifade eden baba Ahmet Şenel, "Oğlum 13 Mayıs 2022 yılında yaralandı. Hastanede 19 gün sonra şehit oldu. Asker olmayı çok seviyordu. 'Baba vatan için görev yapmayı çok istiyorum' demişti. Allah da kendine kısmet etti. Vatan sağ olsun şehit oldu. Her şeyde bir takdiri ilahidir. Kurban olduğum Allah oğlumda şehitliği görmüş. Bu odayı oğlum şehit olmadan bir yıl önce yapmıştık. Arkadaşlarım gelir, oturur sohbet ederiz demişti ve benimde hoşuma gitti. Odayı yaptık. Şehit oldu ve kendi odası diye düşündük. Her bu odaya girdiğimizde kendisini hatırlıyoruz. Bu odada; özel eşyaları var, değerli eşyaları var, resimleri, elbiseleri gibi oğluma ait her şey var. Yatağından ay yıldızlı bayrağı var. O yüzden gereken her şeyi yaptık. Ziyarete gelen olur ve ziyaretini yapar sonra çıkıp giderler. Sadece ziyaret olur ve odada kalma gibi durum olmaz. Şehit olduktan sonra kesinlikle kalan yok. Biz geliriz burada mesela akşamları geliyoruz. Gerçi aklımızdan çıkmıyor. Canımız sıkıldığında oturuyoruz ve kendisiyle sohbet ediyoruz. 5-10 dakika konuştuktan sonra çekip odamıza gidiyoruz. Oğlumu çok özledik ve çok seviyoruz. Çok iyi bir çocuktu ve çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu" dedi.

"Bu odaya geldiğimde kendisiyle konuşuyorum ve ben oğlumu yaşıyor olarak görüyorum"

Oğlunun odasına her girdiğinde evladıyla konuşuyor gibi hissettiğini dile getiren anne Özgül Şenel, "Oğlum çok iyi bir insandı, sevilmeyi ve sevmeyi bilirdi. Şırnak'a askere gidip izne geldiğinde arkamızdaki yatakta uzanırken anne beni dizine alıp çocuk gibi sevsene dedi. Ben de dizime alıp oğlumu çocuk gibi sevdim. 'Anne senin hayallerini gerçekleştireceğim' dedi. Ben ona gülerek şakasına Sibel Can gibi Bodrum'a gitmek istiyorum dedim. Bir gün bana dedi ki 'anne hazırlan Bodrum'a gidiyoruz' dedi. 5 dakika içinde hazırlandım ve gerçekten de Bodrum'a gittik. Oteldeki insanlar sanki oğlumun uzman olduğunu biliyorlardı. Topluma girdiğimizde herkese saygı gösteriyordu. Bu odaya geldiğimde kendisiyle konuşuyorum ve ben oğlumu yaşıyor olarak görüyorum. Oğlumun gözlerine baktığımda benimle hemen konuşuyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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