Seferihisar'dan Genç Yelkenciler Yetişiyor - Haberler

Seferihisarlı çocukları su sporları ile tanıştırma amacıyla başlanan yelken derslerine devam eden beş yetenekli sporcu, Teos Yat ve Yelken Kulübü ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısına seçildi. Dünya Şampiyonası, Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları'nda derece alan Seferihisarlı çocuklar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün akademik bursunu da kazandı.

Teos Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Tamer Başlığ, Seferihisar Belediyesi ile birlikte imkanı olmayan çocukları yelken sporu ile tanıştırdıklarını belirterek, "Seferihisar'da yaşayan ancak denize bile zor ulaşan çocuklarımıza böyle bir imkan sağlayarak hayatlarına dokunduk. Derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Milli takıma sporcu yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza yeni dünyaların kapısını açan yelken sporuyla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Deniz kenti Seferihisarımızda su sporlarından en az bir tanesi yapmayan çocuk kalmasın istiyoruz. Özellikle pandemi boyunca eve kapanan çocukların yeniden sosyal hayata katılımı için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en çok milli sporcu çıkaran Yat ve Yelken Kulübü'ne sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Ücretsiz olarak devam eden yelken derslerimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

20 Haziran'dan itibaren kano ve rüzgar sörfü derslerinin de başlayacağı yaz okuluyla ilgili vatandaşlar, Sığacık Teos Yat ve Yelken Kulübü'ne ulaşarak bilgi alabilecek.