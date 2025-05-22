Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 234 Kök Kenevir ve 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Seferihisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 234 Kök Kenevir ve 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak 234 kök kenevir ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 234 kök kenevir ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüpheliler tarafından kullanılan bir villada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şüpheli O.A.'nın ikametinde yapılan aramada 234 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 745 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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