Seferihisar"da Lavanta Şenliği

Seferihisar'ın Turgut Köyü'nde, 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunulan lavanta çiçeği ve Düzce Köyü'nde üretimine bu yıl başlanan ekinezya çiçeğinin hasadı yapıldı. Hasatla başlayan şenlikte; lavanta, lavantanın yan ürünleri ile kadın üreticilerin hazırladığı yöreye özgü yiyecekler satışa sunuldu.

İzmirlilerin katılım gösterdiği etkinlikte; Seferihisar Belediye Bandosu, Sinan Efe Aksoy, Zehra İmge Yıldırım sahne alırken, Ürkmez Kadın Tiyatro ekibi de bir gösteri sundu. Şenlik boyunca lavanta yağı damıtma ve lavanta sabunu atölyesinde yurttaşlar, ürünlerin nasıl yapıldığını deneyimledi.

Şenliğe; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Belediye Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu, Nuriye Hepterlikçi, Seferihisar Belediye Meclis Üyeleri Sinem Koç Karaman, Kazım Parlak, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şöyle konuştu:

"2015 yılında Turgut Köyü'nde küçük bir araziye lavanta ektik ve bugün Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. 3 dönüm ile başlayan lavanta üretimi bugün 200 dönüm ile devam ediyor. Lavanta ekiminin vizyonu Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer'e ait. Buradan bir kez daha Seferihisar'a kattığı değerler için teşekkür ederim.

İktidarın yıllardır uyguladığı yanlış tarım politikaları yüzünden tarımımızın, toprağımızın geldiği ne hale geldiği ortada. Bizim için memleketimizin her karış toprağı değerlidir. Seferihisar Belediyesi bu anlayışla yıllardır yaptığı tohum merkezi, tohum takas şenlikleri gibi projelerle herkese örnek model oldu. Biz de 2019 yılında Tunç Başkanımız'dan bu vizyonu miras aldık ve küçük bir araziye yine şifası ve katma değere sahip ekinezya bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Seferihisar için tarım can damarlarından biridir. Buranın binlerce yıllık tarihini zeytin ağaçları, mandalina bahçeleri, üzüm bağları anlatır. Biz inanıyoruz bundan yüzlerce yıl sonra da lavanta ve ekinezya tarlaları anlatacak. Bugün buraya Seferihisar dışından binlerce misafirimiz geldi. Hepiniz cennetimize hoş geldiniz."

Katılımcıların beğenisini toplayan şenlikte; yurttaşlar hasata bizzat katılırken, lavanta tarlalarında hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

ANKA / Yerel