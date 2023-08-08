Seferihisar'da Halk Günleri Devam Ediyor

Seferihisar Belediyesi, “Halk Günleri” ile ilçe halkını ağırlıyor, istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. Bugüne kadar 14 bin 985 kişiyle birebir görüşme imkanı bulduğunu kaydeden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar’da derdini dinlemediğim hemşehrimiz kalmayacak” diye konuştu.

Seferihisar Belediyesi, "Halk Günleri" ile ilçe halkını ağırlıyor, istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. Bugüne kadar 14 bin 985 kişiyle birebir görüşme imkanı bulduğunu kaydeden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'da derdini dinlemediğim hemşehrimiz kalmayacak" diye konuştu.

Dört buçuk yıllık görev süresi boyunca başarılı hizmetleri ve Seferihisar halkına yakınlığıyla dikkat çeken Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, makamında "Halk Günleri" düzenleyerek, ilçe sakinlerinin istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. Salı günleri ise Seferihisar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Halk Günleri kapsamında bugüne kadar binlerce vatandaş, Başkan Yetişkin ile görüşerek talep ve şikayetlerini iletti.

"GELİN SEFERİHİSAR'I BİRLİKTE YÖNETELİM"

Başkan Yetişkin, "Vatandaşlarımıza dört buçuk yıldır ulaşmaya çalışıyor, dertlerine derman, sohbetlerine arkadaş olmaya devam ediyorum. Bu süreç boyunca 14.895 kişi ile görüşme sağladım ve sağlamaya da devam edeceğim. Randevu sistemi ile gerçekleştirdiğimiz bu uygulama sayesinde dinlemediğim hemşehrim kalmayacak. Lütfen gelin, bize ulaşın, konuşalım. 'Neler yapabiliriz?', hep birlikte bir çözüm bulmaya, Seferihisar'ı birlikte yönetmeye devam edelim" diyerek, ilçe halkına çağrıda bulundu.