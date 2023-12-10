Seferihisar'da 23. Mandalina Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Seferihisar'da düzenlenen 23. Mandalina Şenliği'nde binlerce kişi bir araya geldi. Şenlikte renkli etkinlikler düzenlendi ve ünlü müzik grubu Zakkum konser verdi. Ayrıca ünlüler, LÖSEV için mandalina topladı ve gelir bağışlandı.

Seferihisar, 23'üncü Mandalina Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel Seferihisar Mandalina Şenliği'nin 23'üncüsü, bu yıl da yine coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katımıyla gerçekleştirilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nde dans ve gösterilerin yanı sıra; kral ve kraliçe yarışması, en iyi hediyelik eşya yarışması, en iyi mandalinalı yemek ve mandalinalı tatlı yarışmalarının ödül töreni düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Spor Okulu öğrencilerinin jimnastik gösterisi de izleyenleri mest etti. Ayrıca şenlikte ünlü müzik grubu Zakkum ve Devrim Seyrek de vatandaşlara konser verdi.

Seferihisar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı şenliğe Ömür Gedik, Bülent Şakrak, Önder Açıkbaş, Alper Baytekin ve Hakan Bilgin gibi ünlü isimler katıldı. Ünlüler Başkan Yetişkin ile birlikte LÖSEV için mandalina topladı. Şenlikte satılan mandalinaların tüm geliri LÖSEV'e bağışlandı.

Ünlüler LÖSEV için mandalina topladı

Şenliğe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Ömür Gedik, Bülent Şakrak, Önder Açıkbaş, Alper Baytekin ve Hakan Bilgin, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte 2018 yılından bu yana Seferihisar'da bulunan LÖSEV'in 285 dönümlük mandalina bahçesinden mandalina topladı. Toplanan mandalinalar şenlikte düzenlenen mezatta satıldı ve gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlandı.

"Toprağı korumak vatanı korumaktır"

Mandalinalar ile Seferihisar'ı turuncuya boyadıklarını aktaran Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "23. kez bir araya geldik. Seferihisar'ı yine turuncuya boyadık. Mandalina Şenliği ile verimli topraklarımıza sahip çıkmayı, üretmeyi, ülkemizin geleceği için tarımdan vazgeçmeyişimizi kutluyoruz. Bir araya geldiğimizde birbirimize güç ve neşe verişimizi kutluyoruz. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Kim ne derse desin, 100 yıl boyunca şanla, şerefle yürüdük cumhuriyetin yolunu. Toprağı korumak vatanı korumaktır. İşte bu yüzden attığınız her çapa, diktiğiniz her fidan cumhuriyetin yüzlerce yıl yaşaması demektir. 5 yıldır Seferihisar Belediyesi olarak betona değil toprağa değer vermek, Atatürk'ün bize bıraktığı mirası en güzel şekilde yaşatmak demektir" diye konuştu. - İZMİR