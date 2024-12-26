Sednaya Hapishanesi'nden Çıkan Mehmet Ali Yıldırım'dan Haber Alamayan Ailesi Yardım İstedi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle 28 yıl sonra Sednaya Hapishanesi'nden çıkarak özgürlüğüne kavuşan Mehmet Ali Yıldırım'dan yakınları hala haber alamıyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte serbest bırakılan tutuklular evlerine dönmeye başlarken, Sednaya Hapishanesi'nden çıkış anlarına ait görüntüleri ortaya çıkan Mehmet Ali Yıldırım'dan yakınları hala haber alamıyor. Hapishaneden çıktığına dair görüntüleri ortaya çıkan Yıldırım'ın hiçbir yerde izine rastlayamayan yakınları yetkililerden yardım istiyor.

"Polisler ağabeyimi Suriye'ye getirip Sednaya Hapishanesi'ne atmış"

Yurt dışına giden ağabeyinin Beyrut'tan alınıp Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ne atıldığını söyleyen İbrahim Yıldırım, "Ağabeyim Mehmet Ali Yıldırım 1995 yılında Beyrut'tan 2 bin dolar karşılığında yurt dışına çıkmak isterken devlet olduğunu, polis olduğunu söyleyen kişiler diplomat pasaportu ayarlayıp göndereceklerini söylüyorlar. Ağabeyim de son parasını onlara vererek oyuna geliyor. Parayı alan şahıslar ağabeyimi ortada bırakıyor. Ağabeyim ise orada parasını aldıkları için polislerle kavga ediyor. Polisler daha sonra 'sen misin bize kafa tutan' diyerek alıp Suriye'ye getirip Sednaya Hapishanesi'ne atmışlar. Beyrut'a gittiğinde ağabeyimden hiçbir şekilde haber alamadık. Daha sonra akrabamızın evine telefon geliyor ve arayan şahıs 'Mehmet Ali hapis Sednaya, Mehmet Ali hapis Sednaya' şeklinde konuşuyor" dedi.

"Ağabeyimin hapishaneden çıkarken görüntüleri var, bulunması için yardım bekliyoruz"

İbrahim Yıldırım, ağabeyinin yaşadığını aynı hapishaneden çıkan Kilisli Mehmet Ertürk'ten teyit ettiklerini ve ardından sosyal medyada paylaşılan hapishaneden çıkanların görüntüsü içerisinde ağabeyi Mehmet Ali Yıldırım'ı da gördüklerini dile getirerek devlet yetkililerinden yardım istedi. Yıldırım, "Biz ağabeyimin durumunu öğrenme umuduyla bu olaylar başladığında aynı hapishaneden tahliye edilen Kilisli Mehmet Ertürk'ten bilgi almaya gittik. O hapishaneden çıkarken ağabeyimi 2 defa net olarak gördüğünü ve tanıdığını söyledi. Elimizde görüntü yoktu, dolayısıyla hep şüphe ediyorduk ama cezaevinden çıktığı görüntüsünü de bulduk. Görünce hepimiz tanıdık. Bu adam o hapishaneden çıktı. Sağlık durumu nedir, akli dengesi yerinde mi bilmediğimiz için arayış içerisindeyiz. Devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlum gittiği günden bu yana 28 yıldır ağıtla yaşadım"

Oğlu gittiği günden bu yana 28 yıldır ağıtla yaşadığını belirten Mehmet Ali Yıldırım'ın annesi Zöhre Yıldırım ise "Oğlum Mehmet Ali Yıldırım, Sednaya Hapishanesi'ndeyken eve mektup yazdı. Mektupta cezaevinde olduğunu neden cezaevine düştüğünü bilmediğini yazmıştı. Oğlum gittiği günden bu yana 28 yıldır ağıtla, gözyaşlarıyla yaşadım. Rüyalarıma girmesini istedim. Şimdi ise ne rüyama giriyor ne haber alabiliyorum. 17 kez Suriye'ye Şam'a gittim, gitmediğim yer kalmadı. Oğlum cezaevine düştükten 6 ay sonra ayağım kesildi. Yetkililerden son isteğim, oğlumun buraya gelmesi. Onu görüp sarılıp koklamak istiyorum. Mehmet Ali'nin gelmesi bize düğün ve bayram gibi hissettirecek" diye konuştu. - GAZİANTEP