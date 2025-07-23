Seda Sarıbaş'tan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Aydın'da görev yapan gazetecilerimiz, şehrimizin toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişimini takip ederek halkımızın sesi olmuştur" dedi.

Milletvekili Sarıbaş mesajında, "24 Temmuz 1908 tarihi, Türk basınında sansürün kaldırıldığı ve gazetelerin ilk kez özgürce yayımlandığı gündür. Bu tarih, sadece gazeteciler için değil, halkımızın bilgiye ulaşma ve düşüncelerini özgürce paylaşma hakkı açısından da bir dönüm noktasıdır. O günden bugüne basın, demokrasimizin gelişmesinde ve toplumun ortak sesini yansıtmasında hayati bir rol üstlenmiştir. Gerek ulusal gerekse yerel ölçekte, görevini meslek ilkelerine uygun şekilde sürdüren tüm basın mensuplarımız, halkla devlet arasında köprü olmuş, milletin meselelerini gündeme taşıyarak kamuoyunun oluşmasına katkı sağlamıştır. Özellikle Aydın'da görev yapan gazetecilerimiz, şehrimizin toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişimini takip ederek halkımızın sesi olmuştur. Onların emeği ve özverisi her türlü takdiri hak etmektedir. Kalemini halkın yararına kullanan, meslek ahlakını önceleyen ve görevini büyük bir fedakarlıkla sürdüren tüm basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesleklerini ifa ederken hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Aydın'daki değerli basın mensuplarımız olmak üzere, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için özveriyle görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN