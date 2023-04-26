Seçim günü okul kantinleri açık olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününde okul kantinlerinin açık bulundurulmasına karar verdi.

Ankara Kantinciler Odası Başkanlığı, YSK'ya 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel seçimlerinde okul kantinlerinin açık olması yönünde başvuruda bulunmuştu. YSK konuya ilişkin kararını duyurdu. Alınan karar şöyle:

"14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne esas olmak üzere toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine, karar örneğinin a) Ankara Kantinciler Odası Başkanlığına, b) İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına 22.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi." - ANKARA