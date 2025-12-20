Haberler

Dedesi seçimde muhtar oldu adına 'Seçim' konuldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğan Seçim Gezegen, adının, dedesi Recep Can'ın muhtarlık seçiminde kazandığı gün konulduğunu anlattı. Londra'da yaşamını sürdüren Gezegen, adının kökeniyle ilgili ilginç anekdotlar paylaşıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1968 yılında doğan Seçim Gezegen, dünyaya geldiği gün yapılan muhtarlık seçimini dedesi kazandığı için adının "Seçim" olduğunu söyledi.

Seçim Gezegen, Karacabey'in Eskisarıbey Mahallesi'nde doğduğunu belirterek, lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra 1988'de yabancı dil öğrenmek için Londra'ya gittiğini ve orada yaşamını kurduğunu anlattı.

Orada kazandıklarıyla Karacabey'de aldığı topraklarda tarım yaptığını dile getiren Gezegen, hem Londra'da hem de Bursa'da ilginç geldiği için adının nerden geldiğini sorduklarını aktardı.

Gezegen, 25 Temmuz 1968'de dünyaya gediğini ifade ederek, "O günlerde muhtarlık seçimi varmış. Annemin babası dedem Recep Can, seçimi kazanmış ve muhtar olmuş. Rahmetli dedem 'ismiyle geldi Seçim olsun' demiş. Adımı öyle koymuşlar. İlk torunum ben. Birçok kişi enterasan buluyor ismini anlatınca hikayesi de ilginç geliyor. Seviyorum adımı farklı biraz. Tanıştığım birçok kişi merak ediyor ben de nasıl konulduğunu anlatıyorum hep" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
