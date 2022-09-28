Seçer: 'Önceliğimiz vatandaşa nezaketli olmak'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Vatandaşla yüz yüze hizmet veren birimlerimiz, benim aslında bir anlamda temsilcim ve yüzüm oluyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Vatandaşla yüz yüze hizmet veren birimlerimiz, benim aslında bir anlamda temsilcim ve yüzüm oluyor" dedi.

Seçer, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline iade-i ziyarette bulundu. Daire Başkanlığı bahçesinde personel ile sohbet eden Başkan Seçer, "Bir zabıta memurunun sokaktaki vatandaşa davranışının, tebessümünün, kılık kıyafetinin, sokakta belediye başkanını yansıtan görüntüler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Personel ile çalışma koşulları ve binanın fiziki koşulları hakkında da konuşan Başkan Seçer, Yeni Halin orada yer alan yeni binaya da, Zabıta Dairesi Başkanlığının en kısa zamanda taşınacağını duyurdu.

"Sizler aslında benim temsilcim ve yüzümsünüz"

Zabıta personeli ile sohbetinde, önemli olanın vatandaşa nezaketli davranmak olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, saygı ve sevgi çerçevesinde hizmet etmenin önemine değindi. Başkan Seçer, "Verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlaka bundan sonra da güzel işleri hep beraber yapacağız. Vatandaş geliyor, işi oluyor; bizim için önemli olan vatandaşa nezaketli davranmak. Her zaman söylüyorum. Vatandaşla yüz yüze hizmet veren birimlerimiz, aslında bir anlamda benim temsilcim ve yüzüm oluyor. Yani o insana saygısız davrandığınız zaman, aslında ben saygısız davranmış oluyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Vatandaşa her şeyden öte saygı, sevgi çerçevesinde hizmet etmek gerekir. Biliyorum, yaptığınız iş kolay değil. Herkes size farklı bir psikoloji ile farklı bir atmosferde geliyor ama siz hepsini sönümlendirmek zorundasınız. Zaten bu eğitimleri de alıyorsunuz" diye konuştu. - MERSİN