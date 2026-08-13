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Gönen'de Yaz Kur'an Kursu Piknikle Sona Erdi

Gönen'de Yaz Kur'an Kursu Piknikle Sona Erdi
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sebepli Mahallesi'nde, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları'nın sona ermesi dolayısıyla öğrenciler için piknik düzenlendi. Mahalle imamı öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte çocuklar açık havada oyunlar oynayıp yemek yedi, ardından hep birlikte namaz kıldı. Kurs sürecini tamamlayan öğrenciler, birlik ve beraberlik içinde keyifli bir gün geçirdi.

Balıkesir'in Gönen'e bağlı Sebepli Mahallesi'nde Yaz Kur'an Kursu'nun sona ermesiyle birlikte öğrenciler, mahalle imamı tarafından düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 6 Temmuz'da başlayan 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları, 14 Ağustos'ta sona erecek. Kurs sürecinin tamamlanması dolayısıyla Sebepli Mahallesi'nde Kur'an kursuna katılan öğrenciler için piknik programı düzenlendi.

Piknikte bir araya gelen çocuklar, açık havada çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, birlikte yemek yiyerek güzel anlar yaşadı. Programın ardından öğrenciler, mahalle imamı öncülüğünde açık havada hep birlikte namaz kıldı.

Çocukların hem eğlenerek vakit geçirdiği hem de birlik ve beraberlik içerisinde günü tamamladığı piknik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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