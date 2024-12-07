Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum

Özel, kameralar önünde kulağına fısıldayan vekili azarladı
Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor

Tokat'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı

Tokat'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2009 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 7 asker için anma töreni düzenlendi. 15. yılı anılan olayda, 4 asker ile birlikte toplamda kaybedilen kahramanlar dualarla yad edildi. Törene şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 7 asker, acı olayın 15. yılında anıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerini unutmadı. 24 yıl önce gerçekleşen pusu sonucu şehit olan 4 asker ile 7 Aralık 2009 tarihinde aynı bölgede şehit düşen 7 asker için anma töreni düzenlendi. 7 Aralık 2009'da, Reşadiye'nin Sazak köyü yakınlarında, öğle saatlerinde devriye görevi yürüten jandarma ekibi PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Saldırı, saat 14.00 ile 14.30 arasında, Sazak Köyü Jandarma Karakolu'na bağlı devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlendi. 4-5 kişilik terörist grubun gerçekleştirdiği bu hain saldırıda, 1 uzman çavuş ve 6 er şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan bu saldırı, terörle mücadele tarihine kara bir gün olarak geçti.

Reşadiye'de düzenlenen anma töreninde, hain saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitler için dualar edildi. Törene şehit aileleri, gaziler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, şehitler minnet ve rahmetle anıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi
img

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.