Savunma Sanayiinde Elektronik Harp ve Güvenlik Konferansı

Savunma Sanayiinde Elektronik Harp ve Güvenlik Konferansı
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, güvenliğin toplumlar için temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları ve elektronik harp sistemlerinin önemi hakkında bilgi verdi.

DÜZCE(İHA) – Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak güvenliğin toplumlar için en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans programı ile Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti. Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Gönül Dostları Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Arif Ak, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Arif Ak, Düzce Üniversitesi'nin gelişimine verdikleri önemi vurgularken, savunma sanayi gibi stratejik bir alanda bilgi paylaşımında bulunan değerli konuşmacı Muhammet Sami Ulukavak'a teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ise, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların, üniversite-sanayi iş birliği açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirterek savunma teknolojileri alanında gençlerin bilinçlenmesi ve bu alana yönelmelerinin ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Davetli konuşmacı Muhammet Sami Ulukavak, konuşmasında güvenliğin toplumlar için en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu, bu ihtiyacın ancak güvende olunmadığında daha net bir şekilde anlaşıldığını belirterek konuşmasına başladı. Savunma sanayisinde millileşme sürecinin hızlandığını aktaran Ulukavak, Türkiye'nin dünyada savunma sanayi ihracatında ilk 11 ülke arasında yer aldığını ve yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Elektronik harp kavramına da değinen Ulukavak, bu sistemlerin elektromanyetik spektrum üzerinde faaliyet gösterdiğini ve günümüz savaşlarının artık bu alanda yürütüldüğünü belirtti. Elektronik harp sistemlerinin stratejik önemini örneklerle açıklayan Ulukavak, mücadelenin artık sadece karada, denizde ve havada değil; uzayda da sürdürüleceği bir döneme girildiğini ifade etti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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