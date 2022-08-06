SAVDES-SEN devlet memurlarına sendika faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) genel merkez yöneticileri Bursa'da büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarını ziyaret ederek sendika faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Bursa Merinos Park'taki Gölpark Tesislerinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kanat ve Yusuf Pehlivan üyelerle biraraya geldi. Yöneticiler ayrıca Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve Bursa'daki büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarını ziyaret ederek sendika faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kanat ve Yusuf Pehlivan yaptıkları ortak açıklamada, kişisel düşüncelere sınır getirmeyen bir anlayışla yola çıktıklarını kaydederek, "İdeolojik olmadan her siyasal görüşe eşit mesafede duran, katılımcılığı benimseyen, hukuk, hakkaniyet ve demokrasiden ayrılmadan düzeyli bir hak arama mücadelesi yapmayı düşünen, çalışan ve üreten yeni nesil sendikacılık anlayışla üyelerin sesi ve sözü olmayı, örnek alınan bir sendika haline gelmeyi hedefliyoruz. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yapı ile kuruluşunu 22 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştiren SAVDES-SEN olarak, bu gün Milli Savunma Bakanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Harita Genel Müdürlüğünün yetkili sendikası durumundayız. Yetkili olduğumuz kurumlarda bir çok kazanıma imza atmayı başaran sendikamız Türkiye genelinde büyümeyi sürdürüyor" dediler - BURSA