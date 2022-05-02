Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali durmadan devam ediyor. Rus ordusunun kuşatması altında kalan Ukrayna'da çoğu kent saldırılar sonucunda büyük yıkıma uğradı. İşgalin önemli noktalarından biri olan Mariupol kenti saldırılar sonucu harabeye döndü.

HARABEYE DÖNEN BİNANIN ÖNÜNDE OYUN OYNADI

Kentte yaşayan Ukraynalı bir çocuk ise, Rus saldırıları sonucu harabeye dönen binanın önünde bulunan parkta sallanırken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuğun, savaşın ağır izlerine rağmen parkta oynaması ise izleyenleri duygulandırırken, savaştan çocukların en çok etkilenenler olduğu akıllara geldi.

MARİUPOL'DEN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu, yazılı açıklamasında, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin iş birliğinde Mariupol'daki Azovstal tesisinde yaklaşık 2 aydır mahsur kalan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının buradan Zaporizka'ya tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktardı.Tahliyeye 29 Nisan'da başlandığı bilgisini paylaşan Abreu, tahliye edilen sivillerin insani yardım ve psikolojik destek aldığını vurguladı. Abreu, sivillerin güvenliği için şimdiye kadar kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi vermedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel