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Savaşın Ardından Suriye'ye Dönüş: Yusuf Almir'in Umut Dolu Hikayesi

Savaşın Ardından Suriye'ye Dönüş: Yusuf Almir'in Umut Dolu Hikayesi
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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye dönen 19 yaşındaki Yusuf Almir, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme süreçlerini ve gelecekteki hayallerini paylaştı. 11 yıl sonra vatanına dönecek olan Almir, doktor olma hayalini de dile getirdi.

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine dönecek olan 19 yaşındaki genç Yusuf Almir, "Türk milletine bizi çok güzel ağırladıkları ve bize sabrettikleri için teşekkür ederim" dedi.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Ülkelerinde savaşın son bulmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yeniden ülkeye dönmeye başladılar. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, umutla ülkelerine dönüyorlar. 11 yıl sonra ülkesine dönecek olan 19 yaşındaki Yusuf Almir, vatanına geri döndüğünde ilk olarak okula gideceğini ve doktor olmak istediğini belirtti.

"Ülkeme ilk defa gittiğimde okula gideceğim ve doktor olmak istiyorum"

11 yıl sonra ülkesine döndüğünde ilk olarak okula gideceğini ifade eden Yusuf Almir, "11 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. 15 kişilik bir aile ile Türkiye'ye geldik. Yengemi Suriye'ye gönderip ben tekrar geri döneceğim. Akrabalarım oralarda yerleşsinler sonra ben de gideceğim. Suriye'deyken Halep'te yaşıyorduk. Halep'te bizim evimiz yok, yıkıldı. Ev ayarlamaya çalışıyoruz orada. Ev ayarladıktan sonra hepimiz Suriye'ye gideceğiz. Savaşın bitmesine çok mutluyuz. Suriye'ye ilk gittiğimde okula gideceğim çünkü Türkiye'de hiç okula gitmedim. Okula gitmedim ama okuma yazma iyi biliyorum. Ülkeme ilk defa gittiğimde okula gideceğim ve doktor olmak istiyorum. Doktorluğu çok seviyorum. Türk milletine bizi çok güzel ağırladıkları ve bize sabrettikleri için teşekkür ederim. Esad'ı Allah'a havale ediyorum. Allah hakkımızı alacaktır. Suriye daha güzel olacak inşallah. Suriye eskisinden daha güzel olacak ama 5 yıl zaman gerekiyor. Hepimiz geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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