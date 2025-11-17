Haberler

Savaş Anısına İsyan: Dzenana Sokolovic'ten Acı Hatıralar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'teki savaşta karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu keskin nişancı ateşiyle öldürülen Dzenana Sokolovic, savaş sırasında eğlence amacıyla sivillere ateş eden yabancılara lanet okudu.

Bosna Hersek'te savaş sırasında karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu keskin nişancı ateşiyle öldürülen Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, savaş sırasında Batı ülkelerinden gelip eğlence için para karşılığında Saraybosnalı sivillere ateş edenler için "Gün yüzü görmesinler" dedi.

1994 yılında tek bir keskin nişancı kurşunuyla karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu Nermin Divovic'i kaybeden Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, Bosna Hersek'teki savaş sırasında Saraybosna'ya gelerek eğlence amacıyla çoğunluğu Müslüman olan sivillere keskin nişancı tüfeği ile ateş edebilmek için Sırp güçlerine para ödeyen yabancılara tepki gösterdi. Saraybosna'da olayın gerçekleştiği yerde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sokolovic, 18 Kasım 1994'te kayınvalidesinin evinden dönerken Bosna Hersek Tarih Müzesi yakınlarında üzerlerine ateş açıldığını anlattı. Ateşin o dönemde Sırp güçlerinin kontrolünde olan Grbavica tarafından geldiğini anlatan Sokolovic, "Keskin nişancıydı. Mermi karnımdan girip, diğer yandan çıktı ve yukarıdan oğlumun başına isabet etti. Oracıkta öldü" dedi.

Kızının da kendisiyle birlikte olduğunu ve onun hayatta kaldığını anlatan Sokolovic, "Komşular gelip kızımı götürdüler. Ben hastanede yatarken oğlumun hayatta olduğunu sanıyordum. Oysa morgdaymış. Babası beni ziyarete geldiğinde öğrendim. Babamı gördüğümde sordum. O da bana, 'Hastanede yatıyor, yaralı' dedi. Hemen söylemeye cesaret edemedi" şeklinde konuştu.

"Günahsız çocuğumu öldürdüler"

Keskin nişancı kurşunuyla ölen oğlu Nermin'in öldürülmeden önce henüz 7 yaşına girmiş olduğunu anlatan acılı anne, "Günahsız çocuğumu öldürdüler. Yedi yaşındaydı, yaşını yeni almıştı. Eve dönüyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Savaş sırasında Sırp güçlerine para ödeyerek sivilleri eğlence amacıyla canlı hedef olarak kullanan yabancıları lanetleyen Sokolovic, "Bununla ellerine ne geçti. Allah onlara gün yüzü göstermesin" dedi.

Sorumluların yakalanarak hapsedilmesini talep eden Sokolovic, "Onlar için dileğim, asla çıkamasınlar. Bizi öldürenlerden Allah hesap sorsun. Neredeyse bütün ailemi yok ettiler. Ailemden geriye birkaç kişi kaldı. Onlar da öldü. Artık yalnızım, bir ben, bir çocuğum bir de yüce Allah" ifadelerini kullandı.

Nermin Divovic'in adı "Keskin Nişancı Bulvarı"nda anıtta yaşıyor

Sokolovic'in "Keskin Nişancı Bulvarı" olarak anılan ana caddede vurulan oğlu Nermin Divovic için bugün yol üzerinde bir anıt yer alıyor. Anıtta, "18 Kasım 1994'te burada Saraybosna Kuşatması sırasında saldırgan güçlere mensup bir keskin nişancı tarafından 7 yaşında bir erkek çocuğu öldürüldü" ifadeleri yer alıyor.

İtalya'da Milano Savcılığı, 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'ya gelerek burada Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence amaçlı olarak" keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosnalı sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna'daki sözde "savaş turizmine" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra Amerikalılar, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla öldürülmüştü. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.