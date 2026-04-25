Sattığı keçilerinin parasını alamayan yaşlı adam, sağlığından da oldu

Amasya'da sattığı keçi sürüsünün parasını alamayan Kıbrıs gazisi yaşlı adam sağlığından da oldu. 3 defa kalp krizi geçiren Necip Şahin, yıllardır biriktirdiği paralarla alıp beslediği keçilerinin izini dedektif gibi sürüyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Şahin, yıllardır bakkal işletip emekli oldu. Birikmiş parasıyla küçük ve büyükbaş hayvanlar aldı. Beslemekte güçlük çektiği 241 keçisini 10 ay önce satışa çıkardı. Köyüne gelen şahıslarla keçilerini 2 milyon TL bedel karşılığında anlaştı. 250 bin TL'sini alıp kısmı ise 15 gün içerisinde ödeme sözü aldı. Ancak günler, aylar geçmesine rağmen parasını alamayınca keçilerinin peşine düştü. 30 keçiyi bulup getirdi. 211 keçinin ise başka şahıslara satıldığını duyunca dünyası başına yıkıldı.

"3 sefer kalp krizi geçirdim"

Bu süreçte büyük mağduriyet yaşadığını belirtip sağlık sorunları da yaşadığını anlatan 74 yaşındaki Şahin, "Dedektif gibi keçilerimin peşine düştüm. Polise, jandarmaya, adliyeye de başvurdum. 3 sefer kalp krizi geçirdim. Tek isteğim keçilerime kavuşmak" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı