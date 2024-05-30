Satırlı saldırgan yakalandı

Sarayköy'de yakalanan saldırganın Didim'e kaçmaya çalıştığı belirlendi

DENİZLİ - Denizli'de önce komşusu olan dayısının kapısına satırla dayanan ve ardından sokağa inerek araçlara zarar verip, önüne çıkan iki kadını darp eden saldırgan yakalandı.

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda; madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., aralarında husumet olduğu öne sürülen ve aynı zamanda komşusu da olan dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına dayandı. Elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., daha sonra sokağa indi. Park halindeki bir aracın camına satırla defalarca vuran saldırgan, daha sonra yoldan geçen iki kadına saldırdı. Daha sonra birkaç araca daha zarar veren şahıs, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri darp sonucu yaralanan iki kadını ambulansla hastaneye sevk etti.

Annesinin tüm ikna çabalarına rağmen çevresindekilere korku dolu anlar yaşatan Emre P.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Emre P.'nin peşine düşen polis ekipleri, saldırganı Denizli il merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Sarayköy ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan saldırganın Aydın'ın Didim ilçesine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.