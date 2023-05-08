SAS Komandolarının nefes kesen el yapımı patlayıcı eğitimi

Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma Komandoları (SAS) el yapımı patlayıcıyı zararsız hale getirme eğitimi yaptı. Yerli ve milli olan robot, dron ve sinyal karıştırıcı kullanılarak şüpheli paketi uzaktan kontrol edilip, SAS Komandosunun kurduğu düzenekle patlatıldı. Eğitim ve bombanın patlatılması havadan görüntülendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan subay ve astsubaylar arasından seçiliyor. Yetenekli askerlerden oluşan birlik, farklı harekat şartlarında denizde ve karada her türlü el yapımı patlayıcı ve mühimmatın zararsız hale getirilmesi konusunda dünyanın bir numaralı askerleri arasında yer alıyor. Sınırlar dahilinde ve sınır ötesi harekatlarda görev alarak, yüzlerce el yapımı patlayıcının ve mühimmatın zararsız hale getirilmesini sağlayan SAS Timleri, birçok kritik görevi başarıyla tamamlamıştır. Yerli ve milli üretim silah ve robotlar SAS komandolarının gücüne güç katmaktadır.

El yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirilme eğitimi

Sualtı Savunma (SAS) komandolarının el yapımı patlayıcıya müdahale eğitimi nefes kesti. Komandolar patlayıcının yanına yerli ve milli olan "Vuran" isimli zırhlı araçla geldi. Zırhlı aracın içerisinden inen komandolar ilk olarak sis bombası atarak etrafı kontrol etti. Sonra da robot, insansız hava aracı ve sinyal karıştırıcı kullanılarak şüpheli paketi uzaktan kontrol edildi. Daha sonra da özel kıyafet giyen SAS komandosu EYP'yi etkisiz hale getirmek için düzenek kurdu. Kurulan düzenek uzaktan kontrollü bir şekilde patlatıldı.

"SAS Timleri sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesi harekatlarda aktif olarak görev almıştır"

SAS komandolarının birçok harekata katıldığını belirten SAS Komutanı, "Bugün yapılan el yapımı patlayıcıları zararsız hale getirme eğitiminde SAS Timi olarak şüpheli paket ihbarı sonrası yerli ve milli sistemler olan robot, insansız hava aracı ve sinyal karıştırıcı kullanılarak şüpheli paketi uzaktan tanınması yapılmış olup, bomba elbisesi giyilerek uzaktan su topu ile müdahale edilmiştir. Personelin dikkati ve tecrübesi sayesinde tespit edilen tuzaklı ikinci el yapımı patlayıcıya müdahale edilip emniyetli bir şekilde uzaktan imha edilmiştir. SAS komutanlığı patlayıcı maddeye müdahale başta olmak üzere çeşitli özel görevler icra eden Deniz Kuvvetleri bağlısı birliktir. SAS Timleri sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesi harekatlarda aktif olarak görev almıştır" diye konuştu.

"Harekatlarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, terörist ve mağara etkisiz hale getirilmiştir"

Harekatlarda çok sayıda patlayıcının etkisiz hale getirdiklerini söyleyen SAS komutanı, "SAS Komutanlığı tarafından, harekatlarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, terörist ve mağara etkisiz hale getirilmiştir. Son olarak SAS Timleri Karadeniz de son zamanlarda tespit edilen ve sürüklenen serseri mayınlara en kısa sürede müdahale etmektedir. Bugün EYP saldırısı simüle edilerek sizlere el yapımı patlayıcılara müdahale eğitimi yapılmıştır" dedi. - İSTANBUL