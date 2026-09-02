Süleymanpaşa'da Bağ Bozumu Şenliği'nde Sarma ve Tatlı Yarışması

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği kapsamında, "Üzüm Bağından Sofraya" temasıyla Zeytinyağlı Sarma Yarışması ve Üzümlü Tatlılar Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada hünerlerini sergileyen katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte birbirinden farklı zeytinyağlı sarmalar ve üzüm kullanılarak hazırlanan tatlılar jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmacıların hazırladığı ürünler; lezzet, sunum, görünüm ve özgünlük gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmanın sonunda her iki kategoride dereceye giren yarışmacılar belli oldu. Zeytinyağlı Sarma Yarışması ile Üzümlü Tatlılar Yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.

Bağ bozumu geleneğinin mutfak kültürüyle buluşturulduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar da yarışmaları ilgiyle takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı