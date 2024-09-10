Üye Girişi
Haberler

Murat Evgin, Tokat'ta 'Şehit' Türküsünü Çocuklarla Birlikte Söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehit' türküsünü seslendiren çocuklarla bir araya gelen sanatçı Murat Evgin, çocuklarla birlikte bu türküyü yeniden söyledi. Sosyal medya üzerinden çocukların videosunu izleyen Evgin, onların coşkusuna ve cesaretine hayran kaldığını belirtti. Zile Kalesi'nde gerçekleşen buluşmada, Evgin çocuklarla birlikte zaman geçirip, yemek yedi.

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerine Türk bayraklarını alarak "Şehit" türküsünü söyleyen çocukları ziyaret eden sanatçı Murat Evgin, türküyü çocuklarla birlikte yeniden seslendirdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde 4 çocuk 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ellerine aldıkları Türk bayrağı ile Murat Evgin'in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyleyerek sokakları gezmişti. Görüntüleri izleyen şarkıcı Murat Evgin, sosyal medya hesabından çocukların yanına geleceğini söylemişti. Tokat'ın Zile ilçesine gelen Evgin, Ali Haydar Kütük (14), Mert Kütük (12), Poyraz Akay (5) ve Arda Akay'la (12) ile Zile Kalesinde bir araya gelerek 'Şehit' türküsünü yeniden söyledi.

"Bu şarkıyı yayınlayacak kanal bulamamıştık"

Çocuklarla Zile ilçesinde bir araya gelen sanatçı Murat Evgin, "Bu çocukları sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım ve takipçilerim çocukların videosuna beni etiketleyerek paylaşmışlardı. Ben gördüğümde zaten izlenme 1 milyona ulaşmıştı. Çok güzel yorumlar vardı. Büyüklerin yapamadığını çocuklar yaptı. Büyük cesaretiniz var. Gurur duyuyoruz sizlerle demişlerdi. Benim bestelemekten çok büyük ve gurur duyduğum bir şarkıydı. Eğlence sektöründe kendine çok fazla yer bulan bir şarkı değildi. Daha çok sosyal medyada bu şarkı patlamıştı. Biz bu şarkıyı yaptığımızda inanın yayınlayacak müzik kanalı ve çalacak radyo bulamamıştık. Zaman içerisinde bu şarkı benim en çok sevilen şarkılarımdan birisi oldu. Çocukların bunu sahiplenip ve söylemesi o kadar coşkulu, o kadar samimi bir şekilde ellerinde bayraklarla söylemeleri beni çok gururlandırdı. Sanıyorum ki herkeste de aynı duyguları uyandırdı. Ben de sosyal medyadan paylaşım yaparak hemen ulaşmak istedim. Videoyu çekenden komşularına kadar herkes bana ulaştı. İşlerimi ayarlayıp Tokat Zile'ye geldim. Bugün onlarla gezip birlikte yemek yedik" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Medya Murat Evgin Çocuk Medya tokat Yerel Zile

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
Chukwuemeka kimdir? Chukwuemeka kaç yaşındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Chukwuemeka nasıl yazılır? BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin cinayeti "Yeşil tülbent" olayı nedir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zalewski kimdir? Zalewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Filistin Ürdün maçı CANLI izle! (FULL HD) Filistin Ürdün maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title