Sarıyer'de inşaat yüzünden çöken yol arsa sahipleriyle mahallelileri karşı karşıya getirdi

Sarıyer'de bir inşaat sırasında meydana gelen yol çökmesi arsa sahipleri ile mahalleliyi karşı karşıya getirdi. Mahalleliler, can güvenlikleri için tedbir alınmasını isterken arsa sahipleri ise bitmeyen inşaat yüzünden mağdur olduklarını söyledi.

İddialara göre, Sarıyer Ayazağa'da yaklaşık 5 yıldır yapımı devam eden bir inşaat yüzünden yol kenarında çökme meydana geldi. Çöken yolun bitişiğindeki binalarda oturan vatandaşlar, can güvenlikleri korkusuyla yetkililere haber verdi. Yapımı devam eden inşaat yüzünden hak sahipleri ve bina sakinleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Hararetli tarafları Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, olaya müdahale ederek sakinleştirdi. O sırada Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de çökme meydana gelen yere gelerek durum hakkında bilgi aldı. Arsa sahipleri yıllardır mağdur olduklarını ve inşaatın bir an önce tamamlanmasını istediklerini ifade ederlerken, bina sakinleri ise inşaatın yapılmasında bir sakınca görmediklerini belirterek yolun yapılmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını ve can güvendiklerinin sağlanmasını talep etti. Konuya ilişkin taraflar arasında anlaşmazlıklar devam ederken, yapımı devam eden inşaatın çalışmaları sürüyor.

"Binalardaki riski azaltmak için açılan hafriyatın yeri doldurulmaya başlandı"

Yaşanan sıkıntıyla ilgili konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Ayazağa'da bir inşaatın hafriyatı sırasında daha önce kullanılan yol çökmüş durumda. Ayazağa'da planlar yeni yapıldı. Dolayısıyla imar yolları yeni planlarla gündeme geldi. Bu tür şeylerin daha önce mühendislik hizmeti almadığı için, burada keyfi çalışmalar sıkıntı oluşturacak boyutta. Bu tür şeylerle karşılaşmak mümkün. Bundan sonrada olmayacak diye bir şey yok. Her ne yapıyorsan çevrede önlemler alarak, çevreyi taciz etmeden, sıkıntıya sokmadan yapılması gereken şeyler bunlar. Dolayısıyla yanlış bir uygulama, o şekilde hafriyat yapılmaz. Binaların içinde yolun hemen ortasında hafriyat yapılmaz. Ben bu yolun altındaki zeminden ne çıkacağını ezbere biliyorum. Kara kanallar, su sızmalarıyla zeminde olan bozulmalar. Bu kadar derin olmaya gerek yok, aldığımız her yer çökebilir. O zaman önlem almak lazım. Burada binalardaki riski azaltmak için açılan hafriyatın yeri doldurulmaya başlandı. O yapıldıktan sonra bir metodoloji dediğimiz bir yapım yöntemi bize sunacak, biz de müteahhide önereceğiz o da o şekilde yapacak. Bugün burada yaşanan olay, yarın onun önünde de yaşanacak. Bu işin kaçışı yok. Çünkü daha önce bir mühendislik hizmeti almadı, yol ezbere açıldı, dolgu, binalar, kanallar ezbere yapıldı. İstanbul'un en büyük sıkıntısı gecekondu bölgelerindeki bu tür sıkıntılar" dedi.

"Bizim buradaki yaşam hakkımız ve ev güvenliğimiz tamamen risk altında"

Çöken yolun bitişiğindeki bir binada oturduğunu söyleyen bir vatandaş, "Sokağımızda yaklaşık 5 yıl önce bir inşaat başladı. Bu inşaat alanı önce yeşil alandı. Yeşil alan önce imara çevrilip tapulaştırıldı. Bulunduğumuz yol imar kurtarmadığı için bir kısmı Belediye tarafından buradaki mal sahiplerine satıldı ve bu satış esnasında bize herhangi bir tebligat ya da davetiye Belediye tarafından gönderilmedi. Belediye ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, yolun yarısının verildiğini yarısının da kendileri tarafından korunduğunu söyledi. Şimdi görüyoruz ki yolun kaldırıma kadar olan kısmı tamamen işaretlendi, yol tamamen gidiyor. Bizim buradaki yaşam hakkımız ve ev güvenliğimiz tamamen risk altında. Bizim müteahhit tarafından hiçbir sıkıntımız yok, müteahhit verilen işini yapıyor ama Belediyenin bu işle birebir ilgilenmesini, bizim buradaki yolumuzun açılmasını ve can güvenliğimizin alınmasını istiyoruz. Bizim korkumuz şu anda yolumuz çöktü, binalarımız risk altında. Daha önce de burayı 2 sene önce kazmışlardı, içerisi su doldu. Su dolduğu için bizim binalarımızın altı yumuşak, zemin yumuşak ve yol tarafında fora kazık çakılarak yapılması gerekiyordu. Fora kazık çakılmıyor ve dolgu temelli gidileceği söyleniyor. Şu anda kazıldığı için de zemin göçmeye başladı. Evlerimiz de risk altında" şeklinde konuştu.

"Bizim ilgilendiğimiz tek konu yolumuz"

Çöken kısmın 2 yıldır anayol gözüktüğünü ancak kapalı olduğunu belirten bina sakinlerinden Erdal Pehlivan ise, "Belediye yetkililerinden hiçbir tanesi gelip de önlem almadılar. Nasıl bir hayat sürdüreceğiz? Hastamız olsa, herhangi bir aracın girme şansı yok görüldüğü gibi yolumuzda. Bu yolu bu şekilde aldıran da belediye, geriye döndürecek olan da belediyedir. Kimsenin inşaatı ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşaat mevzubahis değil, biz inşaatla ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz tek konu yolumuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel