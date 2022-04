Sarıoğlu, 'Ramazan Bayramı'na gülerek moralli bir şekilde girmek istiyoruz'

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilere her iki dini bayramda verilecek ikramiyelerin asgari ücret seviyelerine çıkarılmasını istedi.

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilere verilecek ikramiyelerin rakamının artırılmasını istedi. Emeklilere her iki dini bayramda verilecek ikramiyelerin asgari ücret seviyelerine çıkarılmasını isteyen Sarıoğlu, "Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'da. Mübarek ramazan dolayısıyla her iki dini bayramda verilen ikramiyelerin ne kadar olacağı konusunda açıklama bekliyorlar. Biz ömrünü hayatını ülke kalkınması için harcamış emekliler için her iki dini bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücret seviyesinde olmasını Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacağına inanıyoruz. En kısa zamanda bu konuyla ilgili emekliler açıklama bekliyor" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel