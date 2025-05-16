Sarıkaya'da Vatandaşlar Yağmur Duasına Çıktı

Sarıkaya'da Vatandaşlar Yağmur Duasına Çıktı
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Konurlu köyünde düzenlenen dua, bereketli yağış için yapıldı.

Sarıkaya'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yağışların beklenenden az olması nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bahar ayında beklenen yağışlar görülmedi. İlçeye bağlı Konurlu köyünde yaşayan vatandaşlar yağmur duasına çıkarak bol ve bereketli yağış için dua etti. Yağmur duasını yapan Sarıkaya İlçe Müftü Vekili Ali Demir, "Konurlu Köyünde yağmur duası yaptık. Yağmur duası Peygamber Efendimizin Medine'deyken yaptığı bir dua. Beldelerimiz, topraklarımız, ekinlerimiz yağmura ihtiyaç duyduğunda biz kulluk vazifemizi yerine getirerek dua ediyoruz. Yağmurun Rabbi de odur. Ekinlerin Rabbi de odur. Öyle ümit ediyorum ki tüm beldelerimize, ekinlerimize faydalı olacak rahmeti Cenabı Hak gönderecektir" dedi.

Yağmur duasına katılan köylüler ise yağmur duasının bolluk ve bereketiyle gelmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGÜR ARSLAN - Yerel
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