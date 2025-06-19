Sarıkamış'ta Açık Hava Sineması Keyfi

Sarıkamış'ta öğrenciler aileleriyle açık hava sinemasında buluştu. Öğrenciler, "Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu" filmi izledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde açık hava sinema sistemi kuruldu.

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, velileriyle birlikte projeksiyon makinesiyle okulun duvarına yansıtılan "Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu" animasyon filmini izledi. Veliler ve öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Ayrıca film öncesinde müzik dinletisine ve öğrencilerin oylarıyla okul öğretmenlerine özel hazırlanan bir video gösterimi yapıldı. Sinema gecesinde misafirlere çay ikramı öğrenciler ve velileri unutulmaz bir gece yaşadı. İzlenen filimin ardından öğrenciler ve velileri evlerinin yolunu tuttu. 29 Eylül İlkokulu'nca geleneksel hale getirilen bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıl da aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS