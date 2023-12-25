Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına fener alayı düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına Şenkaya ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi. Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde, 300 metrelik Türk bayrağı açıldı. Hükümet Meydanı'nda başlayan fener alayı, yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Sarıkamış Şehitleri için yapılan programa, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Adak, Cumhuriyet Savcısı A. Faruk Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Hüdaverdi Görücü, Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Şenkaya Köy ve Dernekler Federasyonu Başkanı Şenyurt Topal, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, kurum yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM