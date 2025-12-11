Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak'ta anılacak
Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.
Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.
Türkiye Şehitleriyle Yürüyor 111. Yıl Anma Programı Toplantısı yapıldı.
Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Ziya Polat'ın başkanlık etti.
Toplantıda Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayacak. Programın ilk günü şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek.
Aynı gün, kardan heykellerin açılışı, meşaleli kayak gösterisi, Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na yapılacak yürüyüş yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.
4 Ocak Pazar 2026 Pazar günü Sarıkamış Kızılçubuk'ta başlayacak olan yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması çelenk sunumu sonrası protokol konuşmaları yapılacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Çelik kanatların gösterisiyle son bulacak. - KARS