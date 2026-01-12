Haberler

Sarıkamış'ta "Kristal" heyecan: Kayak sezonu zirve yapıyor

Sarıkamış'ta 'Kristal' heyecan: Kayak sezonu zirve yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal kar yapısı ve sarıçam ormanları ile kış turizminin gözdesi. Otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, kayakseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. Sadece Alpler'de görülen ve nem oranı düşük olduğu için birbirine yapışmayan "Kristal Kar" yapısıyla tanınan Sarıkamış, bu yıl da kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Sarıçam ormanları arasında eşsiz bir rota"

Sömestre tatili öncesinde otellerin doluluk oranının yüzde 100'ü bulduğu Sarıkamış'a kayakseverler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle sarıçam ormanları ortasında kaymanın keyfini yaşayan kayakseverler, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 634 metre yükseklikte bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, pistler tamamen sarıçam ormanlarıyla çevrili. Bu doğal yapı, hem kayakçıları rüzgardan koruyor hem de doğayla iç içe, huzurlu bir kayış imkanı sağlıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yerli ve yabancı kayak tutkularını davet eden Sertan Demir, "Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz, kar kalitemiz yüksek, hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Tüm misafirleri Sarıkamış'a bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde nem oranının çok düşük olması sayesinde kar, üzerine basıldığında toz gibi dağılıyor. Bu durum, özellikle snowboard tutkunları ve profesyonel kayakçılar için dünya standartlarında bir zemin oluşturuyor. Sarıçam ormanları içinde yer alan pistlerde çığ riski sıfıra yakın. Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen modern telesiyej sistemleriyle bekleme süresi minimuma indiriliyor. Bu da Sarıkamış Kayak Merkezi'ne olan ilgiliyi zirveye çıkarıyor.

Ayrıca Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sadece gündüz değil, ışıklandırılmış pistleriyle gece kayağı yapılıyor. Ormanın sessizliğinde, yıldızların altında yapılan gece kayağı, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan İran sürprizi: Nükleer konusunda müzakere için beni aradılar

Trump duyurdu! Kaosa sürüklenen İran'dan sürpriz teklif
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var

Okulların tatil edildiği İstanbul'da beklenen yağış başladı
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''