Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yılı dolayısıyla Bayburt'ta panel düzenlendi

Kafkas Cephesi'nde Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ve binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta, 'Kafkas Cephesi'nde Sıcak Savaşın Soğuk Sahnesi: Sarıkamış Harekatı' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenen panele, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Panelde, Sarıkamış Harekatı'nın askeri, siyasi ve tarihi boyutları ele alındı. Tarihin hüzünlü ancak onurlu sayfalarından biri olarak değerlendirilen harekatın, Türk milletinin fedakarlık ve vatan sevgisinin simgesi olduğu vurgulandı.

Panele, konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Ramin Sadık, Doç. Dr. Osman Oruç ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Eski, Kafkas Cephesi'nde yaşanan zorlu mücadeleyi, ağır kış şartları altında verilen kayıpları ve Sarıkamış Harekatı'nın tarihi önemini detaylarıyla anlattı.

Programda, Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman askerler rahmet ve minnetle anıldı. - BAYBURT