Haberler

Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yılı dolayısıyla Bayburt'ta panel düzenlendi

Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yılı dolayısıyla Bayburt'ta panel düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kafkas Cephesi'nde Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ve binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta, 'Kafkas Cephesi'nde Sıcak Savaşın Soğuk Sahnesi: Sarıkamış Harekatı' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Kafkas Cephesi'nde Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ve binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta, 'Kafkas Cephesi'nde Sıcak Savaşın Soğuk Sahnesi: Sarıkamış Harekatı' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenen panele, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Panelde, Sarıkamış Harekatı'nın askeri, siyasi ve tarihi boyutları ele alındı. Tarihin hüzünlü ancak onurlu sayfalarından biri olarak değerlendirilen harekatın, Türk milletinin fedakarlık ve vatan sevgisinin simgesi olduğu vurgulandı.

Panele, konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Ramin Sadık, Doç. Dr. Osman Oruç ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Eski, Kafkas Cephesi'nde yaşanan zorlu mücadeleyi, ağır kış şartları altında verilen kayıpları ve Sarıkamış Harekatı'nın tarihi önemini detaylarıyla anlattı.

Programda, Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman askerler rahmet ve minnetle anıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title