Siirt'te şehit olan Jandarma Komando Er Fevzi Tekeş'in mezarı ziyaret edildi

Siirt'in Eruh kırsalında 12 Eylül 2010 yılında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fevzi Tekeş'in mezarını ziyaret eden Bereketli Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, şehit için dua edip mezarına çiçek bıraktılar.

Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Ahmetağa Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Komando Er Fevzi Tekeş'in mezarı başında imam Ali Arslan öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyup dua etti. Ellerinde bayraklarla şehit mezarını ziyaret eden öğrenciler, şehit annesi Rukiye Tekeş'e de çiçek takdim ederek, ellerinden öptü. Bereketli Mahallesi Camisi İmamı ve Kur'an kursu hocası Ali Arslan, "Her yıl şehidimiz Fevzi Tekes'in kabrini ziyaret ederek, Kur'an kursu öğrencilerimiz ile birlikte dualar ediyoruz. Annesi Rukiye Tekeş'i çiçek vererek birlikte şehidimiz için dua etmekteyiz. Bu gelenek haline geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabrini ziyaret etmek istedik" dedi. - MANİSA