Sarıgöl'de Hayırsever Fırıncılardan İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Desteği

Ramazan ayında Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü hayırsever fırıncıların destekleri ve Kızılay'ın aracılığıyla güldü.

Türkiye Kızılay Derneği Sarıgöl ilçe koordinatörlüğü tarafından Sarıgöl'deki fırın sahiplerinin katkıları ile ramazan ayı boyunca ilçedeki 85 ihtiyaç sahibi ailenin pide ve ekmek ihtiyacı karşılandı. Ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçedeki fırın sahiplerinden temin edilen toplam 7 bin 200 adet pide ve ekmek, Kızılay gönüllüleri tarafından 85 aileye sıcağı sıcağına ulaştırıldı.

Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Yaklaşık 85 aileye ramazan boyunca pide ve ekmek desteği verildi. İhtiyaç sahipleri arasında dul ve yetimler ile çalışamayan yaşlılara öncelik tanındı. Ekmekler Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesindeki Kızılay konteynerinden alınarak ihtiyaç sahiplerine her gün ulaştırıldı. 25 kişiye yakın hasta ve yaşlıya ise Kızılay görevlileriyle gönüllüler her gün iftar öncesine kadar dağıttı. Ekmek bağışı yapan fırıncılarımıza çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi. - MANİSA