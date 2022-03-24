Sarıcakaya Belediyesi yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına umut olacak

Sarıcakaya Belediyesi, ilçede yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmamak için 100 hayvanın barınabileceği açık ve kapalı alanda barınak inşaatına başladı.

Yaklaşık 100 metrekare kapalı alan ve 200 metrekare de açık alan olmak üzere toplam 300 metrekarelik bir alanda hayvan barınağı inşaatına başlayan belediye ekipleri, ilçedeki yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayacak.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yapımı hızla sürdürülen yeni ve modern hayvan barınağını çok kısa bir zamanda hizmete geçirmeyi planladıklarını belirterek "Yeni modern barınağın devreye girmesiyle sokak hayvanlarına daha iyi bir tedavi ve yaşam ortamı sağlanacak. İlçemizde hayvanların hayatına da büyük önem veriyoruz. Sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu barınakta hayvanların temel ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

Çam "Yeryüzündeki tüm canlıların hakkını koruyan bir dinin mensubu olarak bizler de bu minvalde sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayretindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.V) 'Merhametli kimselere Rahman da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhametle davranın ki Gökte olan da (Allah) size merhamet etsin' hadisi şerifini düstur edinerek cadde ve sokaklarımızdaki dilsiz canlıları korumak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda ilçe halkımızdan da bizlere destek olmalarını bekliyorum. Çevrelerinden yaralı ve güçten düşmüş hayvan gördüklerinde Beyaz Masa İhbar hattımız olan 0530 133 26 00 numaralı telefona taleplerini iletsinler" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR