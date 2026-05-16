Sarayburnu'ndaki yüzücüler, karga dostlarını elleriyle besliyor

İstanbul Sarayburnu'nda her sabah denize giren arkadaş grubuna bir süredir Dımbıl isimli karga eşlik ediyor.

Yavruyken grubun yanına gelmeye başlayan karga zamanla insanlara alıştı Denize giren vatandaşların ellerinden yem yiyen karga çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

İstanbul'un tarihi noktalarından Sarayburnu sahilinde her sabah denize giren bir grubunun sıra dışı dostluğu dikkat çekiyor. Bir süre önce yavruyken grubun yanına gelmeye başlayan ve Dımbıl adı verilen karga artık ekibin ayrılmaz parçası haline geldi. İnsanlardan kaçmayan ve özellikle sabah saatlerinde sahile gelen karga denizden çıkan vatandaşların ellerinden ceviz badem ve fıstık yiyerek karnını doyuruyor

Sahilde oluşan samimi görüntüler çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekiyor Kimi vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda alırken karganın insanlarla kurduğu bağ görenleri gülümsetiyor

Kargayla kurdukları bağı anlatan Resul Okuducu, "Her gün geliyor. Biz de elimizden geldiğince karnını doyurmaya çalışıyoruz. Bizi görürse gelir biz de onu görürsek elimizi uzatırız. Bayılıyoruz bu hayata kıtalar arası yüzüyoruz sarayın arkasındayız. Alaçatı'da olsak bizden para isterler plaj parası. Sarayın arkasında denizimize giriyoruz abi" dedi

"Çok şanslı bir kargadır kendisi"

Karganın yavruyken kendilerine alıştığını söyleyen Serdar Kahraman, "Burada bir sürü karga var. bir tek karga değil. Bizim bir sürü beslediğimiz hayvanlar var. Şu kayaların altında faresinden tut kedisine kadar hepsi var. Normalde kargalar insanlara o kadar yaklaşamaz ama bu yavruyken biz bunu burada beslemeye başladık. O yüzden bize alışkın. Ceviz, badem, fındık fıstık ne varsa getiriyoruz. Onlar da kısmetine ne varsa onu yiyor. Çok şanslı bir kargadır kendisi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı