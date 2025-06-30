Saray İlçesine Yeni Kaymakam Atandı

Van'ın Saray ilçesine atanan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu görevine başladı.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Saray Kaymakamlığı görevine atanan Ökkeş Safa Türkoğlu, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla görevine başladı. Kaymakam Türkoğlu için Hükümet Konağı önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve personel hazır bulundu. Türkoğlu, karşılama töreninin ardından Kaymakamlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti. - VAN