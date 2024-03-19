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Şaphane İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği Verdi

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Şaphane İlçe Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenledi. Kaymakam İsmail Karakoç ve eşi Elmas, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Karakoç, şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilere de şükranlarını iletti ve Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Şaphane İlçe Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Kaymakam İsmail Karakoç ve eşi Elmas ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

İftar yemeğinde Ramazan ayının öneminden bahseden Kaymakam İsmail Karakoç, "Ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz gönül soframızda sizlerle beraber olmaktan, bu sofrada sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, onlara da mutluluk ve sağlık diliyorum. Mübarek Ramazan hepimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tekrar teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi 18 Mart Şaphane İftar Yerel Politika Haberler

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