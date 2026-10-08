Şanlıurfa Haliliye'de soğuktan kaçan güvercin, iş yerinde klima üzerinde uyuyakaldı

Şanlıurfa'da yorgunluk ve soğuk hava nedeniyle bir iş yerinin penceresinden içeri giren yabani güvercin, çalışan insanlara aldırış etmeden portatif klimanın üzerinde uyuyakaldı. Derin bir uykuya dalan güvercin, kendisini videoya çekmek için yanına yaklaşanları bile fark etmedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, dışarıdaki soğuktan kaçarak sıcak bir sığınak arayan yabani bir güvercin, 8 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir işyerinin penceresinden içeri girdi. Yorgun olduğu gözlenen güvercin, çalışan insanların hemen yanı başındaki portatif klimanın üzerine kondu. Dışarıdaki soğuk havanın ardından içerideki sıcak ortamın tadını çıkaran sevimli misafir, klimanın üzerinde kısa sürede deliksiz bir uykuya daldı.

Mesai saatinde yanlarında uyuyan bir güvercin gören işyeri çalışanları, o anları karşıladı. Yorgun misafirlerini ürkütmemek için büyük özen gösteren personel, çalışmaya devam etti. Bir süre klimanın üzerinde deliksiz uyuyan ve enerjisini toplayan ve iyice ısınan güvercin, daha sonra geldiği açık pencereden tekrar gökyüzüne kanat çırparak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı