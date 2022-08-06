Termometreler 42 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar havuzlara koştu

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalanlar ücretsiz havuzlara akın etti.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yüzme havuzlarına koştu. Günlük binlerce kişinin faydalandığı yüzme havuzları sayesinde sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçiliyor.

"Sulama kanallarına değil havuzlara gelin"

Belediye havuzunda çalışan cankurtaran Abdurrahman Karabulut, "Günde buraya 500 ile bin arası çocuğumuz, gencimiz gelip 5 yıldızlı havuzlarımızda yüzüyorlar. Bazen duyuyoruz, sulama kanallarında boğulma vakaları oluyor. Yaz aylarında çocuklar serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğuluyor. Kanallara girmek doğru değildir. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Burada 3-4 cankurtaran arkadaşımızla sizlerin güvenli bir şekilde serinlemesi için çalışıyoruz. Gelin bu havuzlarda güvenli bir şekilde yüzmenin tadını çıkarın" dedi.

Havuzda serinleyen gençler ve çocuklar, ücretsiz bir şekilde sunulan hizmet için emeği geçenlere teşekkür etti.