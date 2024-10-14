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Şanlıurfa'da Yetim Çocuklar Yenilenen Evleriyle Sevinç Yaşadı

Şanlıurfa'da Yetim Çocuklar Yenilenen Evleriyle Sevinç Yaşadı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Çocuklar Mutlu Olsun Yeter' gönüllü grubunun desteğiyle yenilenen evlerine kavuşan yetim çocuklar, büyük bir mutluluk yaşarken, anne Meryem Demir duygusal anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da hayırseverlerin destekleri ile yenilenen yuvalarına kavuşan yetim çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocuklarının sevinci karşısında duygusal anlar yaşayan anne ise gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren "Çocuklar Mutlu Olsun Yeter" isimli gönüllü grup, hayırseverlerden toplanan yardımlarla yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Grup üyeleri, ilçeye bağlı kırsal Aslanbaba Mahallesi'nde babaları trafik kazasında vefat eden Demir ailesini tespit etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle harabeye dönen bir evde yaşayan yetim çocuklarla buluşan gönüllüler, isteklerini tek tek not aldı.

Çocuklar büyük sevinç yaşadı, anne gözyaşlarına boğuldu

Çalışmalara başlayan grup üyeleri, evin tadilat ve boya işlerini yaparak için yeni malzemelerle doldurdu. Yeni yuvalarına gözleri kapalı olarak getirilen çocuklar, gözlerini açtıklarında büyük sevinç yaşadı. Çocuklarının sevinci karşısında duygusal anlar yaşayan anne, gözyaşlarına boğuldu. Yenilenen ev, eşya ve oyuncaklarına kavuşan Pınar, Ecrin, Hacer ve Samet isimli yetim kardeşler, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çocuklarımın mutluluğu dünyaya bedel"

Anne Meryem Demir, "Daha önce evimiz çok kötüydü. Şuan çok güzel oldu. Çocuklarımın mutluluğu dünyaya bedel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Gönüllü grup temsilcisi Elif Bulut ise "Gönüllü arkadaşlarımız kırtasiye malzemelerini dağıttıkları sırada 4 kardeşe denk geliyorlar. Evlerini ziyaret ettiklerinde çok kötü durumda olduklarını görüyorlar. Biz bu aile için neler yapabiliriz, dedik. Hayallerini gerçekleştirerek evde tadilatlar yaptık, odalarını yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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